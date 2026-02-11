Νάπολι - Κόμο 6-7 πεν. (1-1 κ.δ.): Στα ημιτελικά η ομάδα του Δουβίκα
Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέκλεισε τη Νάπολι από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας με 2-1 στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε μεγάλη πρόκριση στους «4», όπου θα αντιμετωπίσει την Ίντερ.
Στο 39' η πίεση της ομάδας του Φάμπρεγκας έφερε αποτέλεσμα και ανάγκασε τον Ολιβέρα να ανατρέψει τον Σμόλτσιτς μες στην περιοχή. Ο Μπατουρίνα, που ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι, ήταν εύστοχος και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Η Νάπολι όμως βρήκε την απάντηση με την έναρξη του β' ημιχρόνου. Στο 46' ο Χόιλουντ βρήκε τον Βεργκάρα, ο οποίος εκτέλεσε στην αριστερή γωνία με πλασέ και έφερε το ματς στα ίσα. Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε στο ματς στο 53΄ και είχε μια καλή ευκαιρία με κεφαλιά στο 70', αλλά το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.
Στη διαδικασία των πέναλτι, η Κόμο νίκησε με 7-6 και πήρε το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης, με τον Έλληνα επιθετικό να είναι εύστοχος στο δεύτερο κατά σειρά πέναλτι, ενώ ο Λομπότκα ήταν ο μοιραίος στο τέλος για τους Παρτενοπέι.
