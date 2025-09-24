Η Μίλαν επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Λέτσε, προκρίθηκε στους «16» του κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο.

H Μίλαν δε δυσκολεύτηκε να περάσει το εμπόδιο της Λέτσε, επικράτησε 3-0 εντός έδρας και βρέθηκε στους «16» του Coppa Italia, εκεί όπου θα βρεί απέναντί της τη Λάτσιο. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό τους και πήραν εύκολα το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Για την Λέτσε όλα άρχισαν άσχημα, με τον Σιεμπέρτ να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 18ο λεπτό. Η Μίλαν εκμεταλλεύθηκε το πλεονέκτημα και στο 20’ ο Χιμένες πέτυχε το 1-0. Ο Ενκουνκού σημείωσε το 2-0 στο 51' και ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση. Στο 64' ο Πούλισικ διαμόρφωσε το 3-0 για τους Ροσονέρι, οι οποίοι στη συνέχεια κατέβασαν ρυθμό.

Στην επόμενη φάση προκρίθηκε και η Κάλιαρι, η οποία διέλυσε τη Φροσινόνε με 4-1, ενώ η Ουντινέζε άφησε εκτός διοργάνωσης την Παλέρμο επικρατώντας 2-1.