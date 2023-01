Στις 28 Ιανουαρίου γίνεται 45 χρονών. Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, όμως, παραμένει ενεργός θρύλος και η (επαν)εμφάνισή του στο «Μεάτσα» απέναντι στην Ίντερ υπενθύμισε σε όλους γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Ήταν μαθημένος να παίζει τουλάχιστον δύο φορές σε αυτό το γήπεδο. Κάθε χρόνο. Είτε κόντρα στην Ίντερ, είτε κόντρα στη Μίλαν. Είτε φορώντας τα ροσομπλού, είτε τα μπιανκονέρι. Και μπορεί το 2022 να υποχώρησε από την πρώτη κατηγορία του Campionato επιστρέφοντας στον σύλλογο που άρχισαν όλα, αλλά απ' ό,τι φαίνεται, το έχει η μοίρα του Τζιανλουίτζι Μπουφόν να παίζει στο «Μεάτσα» και σε όλα τα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, όπως αρμόζει σε έναν κίπερ του βεληνεκούς του.

Ο σπουδαίος «Τζίτζι», από το περασμένο καλοκαίρι στην αγαπημένη του Πάρμα, επέστρεψε για μια βραδιά στην κορυφαία σκηνή. Για το Coppa Italia, απέναντι στην Ίντερ. Λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν κλείσει τα 45 του χρόνια, με έξι συμπαίκτες να μην έχουν γεννηθεί καν όταν εκείνος έκανε ντεμπούτο πίσω στο 1997, ο εμβληματικός πορτιέρε υπερασπίστηκε τα γκολπόστ των Παρμέντσι και «έλαμψε» ξανά, ακόμα κι αν η ομάδα του λύγισε στο φινάλε και έχασε την πρόκριση στην παράταση.

Η Ίντερ επικράτησε με 2-1, αλλά τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Πάρμα, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 88ο λεπτό. Αν βέβαια δεν υπήρχε ο εκπληκτικός Μπουφόν, τότε πιθανότατα οι Νερατζούρι να ανέτρεπαν το ματς πριν λήξει η κανονική διάρκεια.

Στο 90+1', ο Τζίτζι πραγματοποίησε μια από τις γνωστές, καίριες επεμβάσεις του, επιδεικνύοντας ρεφλέξ αναλλοίωτα στον χρόνο. Ο Τζέκο βρήκε στρωμένη την μπάλα από το ύψος του πέναλτι κι ανενόχλητος εκτέλεσε σημαδεύοντας την αριστερή γωνία, αλλά ο άλλοτε κίπερ της Γιουβέντους αρνήθηκε τον αποκλεισμό της ομάδας του από τα 90' και με σούπερ εκτίναξη εξουδετέρωσε τον κίνδυνο.

Buffon turns 45 in a few weeks… the GOAT pic.twitter.com/qTXhvNjnth

«Παλέψαμε για να κυνηγήσουμε ένα όνειρο.

Τα δώσαμε πραγματικά όλα αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετό. Ποτέ δεν είναι ωραίο να χάνεις, αλλά κάτι τέτοιες βραδιές σαν αυτή μάς κάνουν να καταλαβαίνουμε την πραγματική μας αξία.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ωθήσατε μέχρι το 120ο λεπτό», ήταν το μήνυμά του μετά το ματς.

Abbiamo lottato per inseguire un sogno.

Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato.

Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore.

Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!

🟡🔵 pic.twitter.com/el4KFdgYmc