Λαβή ελληνορωμαϊκής, πτώση πάνω από τον αντίπαλό του κι όμως, ο Σκρίνιαρ και η Ίντερ γλίτωσαν το πέναλτι που έπρεπε να πάρει η Μίλαν για μαρκάρισμα στον Ζιρού δίχως δεύτερη κουβέντα!

Το ντέρμπι των ομάδων του Μιλάνου στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα, ωστόσο, οι «ροσονέρι» έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν για πέναλτι που δεν πήραν...

Ο Σκρίνιαρ σε βαθιά μπαλιά προς την περιοχή των «νερατζούρι» έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Ολιβιέ Ζιρού, όμως, τα κάνει όλα λάθος. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει όλος ο κόσμος. Και ορθά το πιστεύει, αφού είναι πέναλτι... μαρς και ο ρέφερι «κατάφερε» να μην το δώσει ποτέ!

Λαβή με το αριστερό χέρι, γκρέμισμα του Γάλλου και πτώση του Σκρίνιαρ από πάνω του για να μην του αφήσει κανένα περιθώριο! Όσο κι αν ο Κέσιε έλεγε στον ρέφερι να ξαναδεί στο βίντεο τη φάση, η Μίλαν δεν κέρδισε τίποτα...

«Έχει ξεχάσει παντελώς τη φάση με τη μπάλα, είναι παράβαση και έπρεπε να υπάρξει πέναλτι» ανέφερε και ο πρώην διαιτητής, Γκρατσιάνο Τσεζάρι στο Mediaset...

Former referee Graziano Cesari to Mediaset:



“Skriniar forgets about the ball. With his left arm he immobilizes Giroud and then lands on him. This is an intervention that had to be sanctioned.”pic.twitter.com/7p0j5iZhkC