Κεφάτος Ζιρού, κεφάτη Μίλαν! Με τον Γάλλο φορ να συνεχίζει από εκεί που έμεινε και να δίνει νέο ρεσιτάλ μετά το «Derby Della Madonnina», οι Ροσονέρι ισοπέδωσαν 4-0 τη Λάτσιο και ανανέωσαν το ραντεβού τους με την Ίντερ για τα ημιτελικά του Coppa Italia!

«Αν έχεις... Ζιρού, διάβαινε» θα μπορούσε να λέει η γνωστή παροιμία ή τουλάχιστον ένα ρητό με ρίζες στο σύγχρονο Μιλάνο. Και τα πεπραγμένα ενός εκ των πιο υποτιμημένων «killer» των ιταλικών γηπέδων δεν αφήνει περιθώριο για αμφισβήτηση. Με... φόρα από το Derby Della Madonnina, ο Γάλλος φορ πρωταγωνίστησε και απέναντι στη Λάτσιο, αφού με δυο γκολ οδήγησε τη Μίλαν σε εκκωφαντική νίκη 4-0 και συνάμα στα ημιτελικά του Κυπέλλου, εκεί όπου πλέον την περιμένει με... ακονισμένα νύχια και με φλόγα για εκδίκηση η Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάκι.

Από την πρώτη στιγμή η Μίλαν επέβαλε καθολική υπεροχή. Ακόμη κι αν δεν δημιούργησαν κλασικές ευκαιρίες, οι Ροσονέρι είχαν πάρει την κατοχή, κυκλοφορούσαν ορθολογικά και με ψυχραιμία τη μπάλα, ενώ κρατούσαν τη Λάτσιο μακριά από τα δικά τους καρέ. Η πρώτη βολή «έσκασε» με το δυνατό σουτ του Κεσί (12΄) και τελικά λίγο αργότερα κύλησε το πρώτο αίμα.

Στο 24΄ ο Ρομανιόλι θύμισε... Πίρλο και με μια υπέροχη μπαλιά έκοψε στα δυο την άμυνα των Λατσιάλι, με τον Λεάο να τον ευχαριστεί και να πετυχαίνει το γκολ υπ΄αριθμόν 9 τη φετινή σεζόν, θέτοντας νέο προσωπικό ρεκόρ από τον Φεβρουάριο! Ο ασκός του Αιόλου είχε ανοίξει και το μόνο που έλειπε ήταν απλώς η επιβεβαίωση από τον Ολιβιέ Ζιρού. Σε ένα άτυπο déjà vu με το ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, ο έμπειρος Γάλλος επιθετικός πέτυχε δυο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών (41΄, 45΄) και κλείδωσε ουσιαστικά την πρόκριση της Μίλαν στην επόμενη φάση του Coppa Italia.

Τα πράγματα δύσκολα θα μπορούσαν γίνουν χειρότερα για τη Λάτσιο στο δεύτερο μέρος, όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη. Αρχικά οι καρδιές των Λατσιάλι έσφιξαν όταν είδαν τον Ιμόμπιλε να αποχωρεί κουτσαίνοντας, με πρόβλημα στον αστράγαλο, από τον αγωνιστικό χώρο (69΄), και στο 80΄είδαν τον φωτεινό πίνακα να κινητοποιείται ξανά για χάρη του Φρανκ Κεσί .Έπειτα από αναταραχή στην άμυνα των Ρωμαίων, ο Ιβοριανός βρήκε τη μπάλα στρωμένη μπροστά του και εκτέλεσε δίχως σκέψη για ανεβάσει τον δείκτη του σκορ και να προσθέσει ακόμα μια υπογραφή στον Ροσονέρο θρίαμβο, που τους έστειλε στα ημιτελικά του θεσμού απέναντι στην - προσφάτως λαβωμένη - συμπολίτισσα.

Μίλαν (Στέφανο Πιόλι): Μενιάν, Καλάμπρια (77΄Τομόρι), Καλουλού, Ρομανιόλι, Ερναντέζ, Τονάλι (46΄Μπενασέρ), Κεσί, Μεσίας (61΄Σαλεμάκερς), Μπραΐμ Ντίαθ, Λεάο (77΄Μαλντίνι), Ζιρού (61΄Ρέμπιτς)

Λάτσιο (Μαουρίσιο Σάρι): Ρέινα, Χισάι (62΄Λατσάρι), Λουίζ Φελίπε, Πάτριτς, Μάρουσιτς, Κατάλντι (51΄Λέιβα), Μπάσιτς (50΄Λουίς Αλμπέρτο), Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς, Άντερσον (50΄Πέδρο), Ζακάνι, Ιμόμπιλε (69΄Μόρο)

Leão’s opening goal for #Milan. Lovely assist from Romagnoli.



We gooo🏄‍♂️ pic.twitter.com/svITepbUpK