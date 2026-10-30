Η επικείμενη αλλαγή του Σαν Σίρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους φανατικούς της Ίντερ.

Το θρυλικό Σαν Σίρο/Τζουσέπε Μεάτσα βρίσκεται μπροστά στην -ίσως- πιο ιστορική αλλαγή του, καθώς ετοιμάζεται να ανακατασκευαστεί, να αλλάξει μορφή και όνομα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, το ιστορικό αυτό γήπεδο της Ευρώπης, θα μετονομαστεί σε Generali Stadium, προφανώς ελέω της συμφωνίας που υπάρχει με τον συγκεκριμένο χορηγό.

Παρότι οι εργασίες θα μεταμορφώσουν την έδρα των Μίλαν και Ίντερ, οι φίλαθλοι των δυο ομάδων από το Μιλάνο δεν έχουν πάρει με καλό μάτι αυτή την αλλαγή, με εκείνους των Νερατζούρι μάλιστα να το πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, αναρτώντας πανό που έγραφε «Δεν θα σβήσετε ποτέ τα φώτα του Σαν Σίρο» και φωνάζοντας συνθήματα του τύπου «Κάτω τα χέρια σας από το γήπεδό μας».