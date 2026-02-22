Κύπελλο Γερμανίας: Ματσάρα Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά
Τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου του Κυπέλλου Γερμανίας θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά, με την κληρωτίδα του DFB Pokal να είναι κεφάτη και να βγάζει ματσάρα! Βλέπετε, η Λεβερκούζεν θα υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου, την ώρα που στο έτερο ζευγάρι των «4», η κάτοχος του τίτλου, Στουτγκάρδη, θα φιλοξενήσει τη Φράιμπουργκ.
Τα δύο ματς θα είναι μονά και θα διεξαχθούν στις 21 και 22 Απριλίου, με τους Βαυαρούς να μην έχουν φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου από το 2020 και τις Ασπιρίνες να τα έχουν καταφέρει πριν από μία διετία. Η δε Φράιμπουργκ, έχει να επιδείξει μονάχα έναν χαμένο τελικό, ενάντια στη Λειψία το 2022.
Das DFB-Pokal-Halbfinale steht! 🏆 Leverkusen empfängt die Bayern - Freiburg muss nach Stuttgart reisen. ⚔️— Sky Sport (@SkySportDE) February 22, 2026
