Η Στουτγκάρδη επικράτησε 3-0 της Χόλσταϊν Κιλ εκτός έδρας και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας.

Συνεχίζεται η προσπάθεια της Στουτγκάρδης για την υπεράσπιση του τίτλου στο Κύπελλο Γερμανίας, καθώς η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες επικράτησε 3-0 της Χόλσταϊν στο Κίελο και έγινε η δεύτερη ομάδα που περνάει στα ημιτελικά του θεσμού μετά την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το πρώτο μέρος περιλάμβανε καλές στιγμές εκατέρωθεν, με τους γηπεδούχους να είναι ελαφρώς πιο απειλητικοί αλλά να μην κατορθώνουν να προηγηθούν και την ανάπαυλα να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς σκορ.

Αυτό άνοιξε εντέλει στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους Σουηβούς να παίρνουν το προβάδισμα με γκολ του Ουντάβ. Ο Γερμανός φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προσπάθεια, μετά από εκτέλεση φάουλ του Στίλερ και αναμπουμπούλα στην αντίπαλη άμυνα, κάνοντας έτσι το 1-0 για τη Στουτγκάρδη. Η Χόλσταϊν το πάλεψε για την ισοφάριση αλλά δεν είχε τύχη, δεχόμενη μάλιστα και δεύτερο γκολ από τον Φέριχ στο 90ό λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις ήρθε και τρίτο γκολ από τον Καραζόρ, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα!