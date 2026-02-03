Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε 3-0 της Ζανκτ Πάουλι εντός έδρας και πέρασε στους «4» του Κυπέλλου Γερμανίας.

Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League να επικρατεί 3-0 της Ζανκτ Πάουλι εντός έδρας και να παίρνει την πρόκριση για την τετράδα του θεσμού.

Οι Ασπιρίνες κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 31ο λεπτό, όταν ο Τεριέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πολύ ωραίο βολέ. Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τις στιγμές τους αλλά να μην καταφέρνουν να τις αξιοποιήσουν.

Στο 63', η Μπάγερ έφτασε σε δεύτερο τέρμα, με τον Σικ να καθαρίζει το ματς σκοράροντας με εξαιρετικό τελείωμα από πλάγια θέση μετά από μπαλιά του Γκαρθία από τα δεξιά. Ο Χόφμαν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τη Λεβερκούζεν να γίνεται η πρώτη ομάδα που παίρνει πρόκριση για τους «4» του DFB Pokal. Σημειώνεται ότι στο δεύτερο μέρος, αγωνίστηκε για τους ηττημένους ο Μανώλης Σάλιακας.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν

Μπλάσβιχ - Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα - Βάθκεθ (58' Αρτούρ), Παλάσιος (58' Φερνάντες), Γκαρθία (89' Μπαντέ), Γκριμάλδο - Τίλμαν, Σικ (89' Κοφάν), Τεριέ (65' Χόφμαν)