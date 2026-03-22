Φουλ για Champions League πάει η Στουτγκάρδη, που επικράτησε με το επιβλητικό 5-2 της Άουγκσμπουργκ εκτός έδρας και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Οι Σουηβοί καθάρισαν από το πρώτο μέρος το ματς με τα γκολ των Ουντάβ (12’), Τόμας (29’) και Νάρτεϊ (31’), πριν οι Βαυαροί μειώσουν με τον Ρίντερ στο 57’. Ο Ουντάβ χτύπησε στο αμέσως επόμενο λεπτό για το 4-1, με Κάντε (71’) και Ντεμίροβιτς (83’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Βασικός για τους ηττημένους αγωνίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης, που δέχτηκε κίτρινη ξλαρτα στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ 1-2

Μεγάλη ευκαιρία να πάρει βαθιά ανάσα έχασε η Ζαντ Πάουλι, που ηττήθηκε 2-1, με ανατροπή, από τη Φράιμπουργκ εντός έδρας. Ο Σινάνι έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο 24’, ωστόσο ο Ματάνοβιτς σημείωσε δύο γκολ μέσα σε 13 λεπτά (65’, 78’) και ανέτρεψε τα δεδομένα, με τους νικητές να παραμένουν στο κόλπο για την έξοδο στην Ευρώπη.

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής έκανε η Μάιντς, που επικράτησε 2-1 τηε Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ξέφυγε στο +6 από την τελευταία τριάδα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ του Νέμπελ στο έκτο μόλις λεπτό, με τους Αετούς να απαντούν στο 20’ με τον Μπράουν. Εντέλει, ενώ όλα έδειχναν πως η ισοπαλία θα μείνει μέχρι το φινάλε, ο Νέμπελ χτύπησε ξανά στο 89’ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.