Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 της Στουτγκάρδης εκτός έδρας.

Σε ένα ματς όπου δεν κουνιόταν... φύλλο για 93 λεπτά, η Ντόρτμουντ κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Στουτγκάρδης εκτός έδρας και να την αφήσει μπλεγμένη στη μάχη για την έξοδο στο Champions League, με τους Βεστφαλούς από τη μεριά τους να ξεμπερδεύουν ουσιαστικά με την κατάληψη της δεύτερης θέσης της Bundesliga.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε δίχως σκορ, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην μπορούν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ, όσο η Μπορούσια κρατούσε με σχετική ευκολία το μηδέν.

Ελάχιστα φαίνονταν ότι θα αλλάξουν στο δεύτερο μέρος, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ακίνδυνες αλλά τα πράγματα να αλλάζουν άρδην στις καθυστερήσεις. Εκεί, ο Αντεγιέμι αρχικά... τέζαρε τους Σουηβούς με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο 90+4', ενώ δύο λεπτά ο Μπραντ τον μιμήθηκε και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με διαγώνια προσπάθεια!