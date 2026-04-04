Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ 0-2: Την τέζαρε με 2 γκολ στις καθυστερήσεις
Σε ένα ματς όπου δεν κουνιόταν... φύλλο για 93 λεπτά, η Ντόρτμουντ κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Στουτγκάρδης εκτός έδρας και να την αφήσει μπλεγμένη στη μάχη για την έξοδο στο Champions League, με τους Βεστφαλούς από τη μεριά τους να ξεμπερδεύουν ουσιαστικά με την κατάληψη της δεύτερης θέσης της Bundesliga.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε δίχως σκορ, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην μπορούν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ, όσο η Μπορούσια κρατούσε με σχετική ευκολία το μηδέν.
Ελάχιστα φαίνονταν ότι θα αλλάξουν στο δεύτερο μέρος, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ακίνδυνες αλλά τα πράγματα να αλλάζουν άρδην στις καθυστερήσεις. Εκεί, ο Αντεγιέμι αρχικά... τέζαρε τους Σουηβούς με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο 90+4', ενώ δύο λεπτά ο Μπραντ τον μιμήθηκε και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με διαγώνια προσπάθεια!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.