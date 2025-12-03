Εκπληκτικοί οπαδοί της Ντόρτμουντ: Έφτιαξαν σε τεράστιο πανό επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών

Το φοβερή ιδέα των οπαδών της Ντόρτμουντ για να στείλουν ένα μήνυμα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ένα ευφάνταστο τρόπο βρήκαν οι οπαδοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ προκειμένου να εκφράσουν την αντίδρασή τους στα νέα αυστηρότερα μέτρα που συζητάνε στην Γερμανία, να επιβάλουν στους οπαδούς, με πρόσχημα την μεγαλύτερη ασφάλεια στα γήπεδα της χώρας.

Στον χθεσινό αγώνα Κυπέλλου με την Μπάγερ Λεβερκούζεν λοιπόν, έφταξαν μία επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία έκαναν ένα τεράστιο πανό...

Αυτό είχε επίσημη μορφή και ανέφερε τα παρακάτω...

«Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σταδίων

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σταδίων, 44139 Ντόρτμουντ

Υπουργείο Εσωτερικών του Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Friedrichstraße 62-80 40217 Ντίσελντορφ

– Εντός της υπηρεσίας –

Θέμα: IMK 2025

Τα στάδια είναι ασφαλή

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

σε σχέση με το προαναφερόμενο θέμα, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα πραγματικά δεδομένα:

Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι οι λαϊκιστικές απαιτήσεις χωρίς καμία τεκμηριωμένη βάση πρέπει να σταματήσουν. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες σας λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Το κοινό αξίζει μια συζήτηση βασισμένη σε γεγονότα και διαφάνεια. Η άμεση δημοσιοποίηση των διαπραγματεύσεων είναι επιβεβλημένη.

Τελειώνοντας, σας παραπέμπω στο εποικοδομητικό σχέδιο λύσης «Τα στάδια είναι ασφαλή».

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κατ’ εντολή

Υπογραφή: Müller

Πιστοποιημένο

Υπογραφή: Sicher

IMK 2025»