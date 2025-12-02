Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας πήραν Λεβερκούζεν και Λειψία, που επικράτησαν των Ντόρτμουντ και Μαγδεβούργου, αντίστοιχα.

Η Λεβερκούζεν πήρε... το αίμα της πίσω και πανηγύρισε μέσα στην Βεστφαλία την πρόκρισή της στους «8» του Κυπέλλου Γερμανίας μετά το υπέρ της 1-0! Κι αυτό γιατί ημέρες πριν, η Ντόρτμουντ ήταν εκείνη που έφυγε με τη νίκη από την έδρα της αντιπάλου της για την Bundesliga, αυτή τη φορά όμως ηττήθηκε και έμεινε εκτός συνέχειας.

Ανώτεροι οι Βεστφαλοί σε όλο το ματς, όμως είδαν τον Μάζα να βάζει μπροστά την Λεβερκούζεν στο 34ο λεπτό. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων, οι Ασπιρίνες άντεξαν με τον Φλέκεν να δηλώνει «παρών» όποτε η ομάδα του τον χρειάστηκε διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Το εισιτήριο της επόμενης φάσης πήρε και η Λειψία που παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το Μαγδεβούργο, γύρισε το ματς και με το τελικό 3-1 πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Tο πέναλτι του Γκάκα έβαλε προσωρινά μπροστά στο σκορ το Μαγδεβούργο (11'), οι Ταύροι απάντησαν όμως άμεσα με τον Νούσα (19') και ανέτρεψαν το ματς πριν το ημίχρονο με τον Μπαουμγκάρτνερ (29'). Ο ίδιος παίκτες διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 54ο λεπτό.

Στα ματς που έγιναν νωρίτερα, η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα νίκησε εκτός έδρας την Γκλάντμπαχ (1-2), ενώ μαζί της προκρίθηκε και η Χάρτα Βερολίνου που διέλυσε με 6-1 την Καϊζερσλάουτερν.