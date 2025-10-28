Η Ντόρτμουντ πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας νικώντας στα πέναλτι με 4-2 την Άιντραχτ, ενώ η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη γνώρισε αποκλεισμό-έκπληξη από την Χόλσταϊν Κιελ.

Με την πρόκριση στον 3ο γύρο Κυπέλλου Γερμανίας έφυγε από την έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης η Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, επικράτησαν στα πέναλτι με 4-2.

Το σκορ είχε ανοίξει για τους Αετούς ο Κνάουφ στο 7', αλλά η Ντόρτμουντ απάντησε στο 48' με τον Μπραντ. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, το σκορ δεν άλλαξε εκεί και η ρώσικη ρουλέτα έκρινε τον νικητή. Με δύο χαμένα πέναλτι από τους Σαϊμπί και Ντόαν, η Άιντραχτ ηττήθηκε με 2-4 μένοντας εκτός συνέχειας.

Στα άλλα ματς, η Βόλφσμπουργκ του βασικού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη γνώρισε τον αποκλεισμό από την Χόλσταϊν Κίελ στης δεύτερης κατηγορίας. Το πέναλτι του Μπέρνχαρντσον στο 42' αποδείχθηκε αρκετό, ενώ οι Λύκοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 36ο λεπτό. Βασικός για την Χόλσταϊν ξεκίνησε ο Στέφαν Σβαμπ. Το Αμβούργο νίκησε με 1-0 την Χάιντενχαϊμ, ενώ η Χέρτα με το άνετο 3-0 επί της Έλβερσμπεργκ πήρε επίσης την πρόκριση.