Ο Ουπαμεκανό «εξαφάνισε» τον Χάαλαντ από το γήπεδο (pic)

Κυρίαρχος στην άμυνα της Μπάγερν ήταν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Νταγιό Ουπαμεκανό, ο οποίος κατάφερε να «σβήσει» από τον αγωνιστικό χώρο, τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η Μπάγερν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη νέα σεζόν, καθώς μετά την ισοπαλία με την Γκλάντμπαχ (1-1) στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γερμανίας, επικρατώντας με 3-1 της Ντόρτμουντ.

Ενας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν ο Νταγιό Ουπαμεκανό. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός έβαλε δύσκολα στους επιθετικούς της Ντόρτμουντ και πόσω μάλλον στον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός επιθετικός παρά τις όσες προσπάθειες κατέβαλε για να «σπάσει» την αντίπαλη άμυνα, έπεφτε πάνω στον Ουπαμεκανό. Το εν λόγω δίδυμο είχε 12 μονομαχίες και στις 9 εξ αυτών, νικητής βγήκε ο Γάλλος στόπερ.

Dayot Upamecano won 9 out of 12 direct duels with Erling Håland [fcb] pic.twitter.com/UeFDomYWed