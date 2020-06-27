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Ολυμπιακός: «Tο συναίσθημα της πρόκρισης»! (pic)

Ολυμπιακός: «Tο συναίσθημα της πρόκρισης»! (pic)

Ολυμπιακός: «Tο συναίσθημα της πρόκρισης»! (pic)

Ο Ολυμπιακός ανέβασε φωτογραφία του Ζοσέ Σα κάνοντας λόγο στους ερυθρόλευκους πανηγυρισμούς για την πρόκριση σε βάρος του ΠΑΟΚ στον θεσμό του Κυπέλλου.

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα με την φωτογραφία του Σα...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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