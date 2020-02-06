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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Αρης – Ατρόμητος: Το χαμένο πέναλτι του Γκάμα (vid)

Αρης – Ατρόμητος: Το χαμένο πέναλτι του Γκάμα (vid)

Αρης – Ατρόμητος: Το χαμένο πέναλτι του Γκάμα (vid)

Ο Πορτογάλος απώλεσε, στο 64' του αποψινού ματς, μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ 

Μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ απώλεσε απόψε ο Αρης κόντρα στον Ατρόμητο, όταν στο 64΄ο Μπρούνο Γκάμα εκτέλεσε το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των «κίτρινων», αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι του Μέγιερι.   

 

 

 

       

 

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