Αρης – Ατρόμητος: Το χαμένο πέναλτι του Γκάμα (vid)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 105vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 111vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
MINAUR BAIA MARE 1vs
UNIREA DEJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 0vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΑΓΚΑΤΣ 3vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ 0
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -
DRITA BOGOVINJE -vs
KF KEK-U -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
DNIPRO-1 U21 -vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡ ΖΑΠΟΡΙΤΖΙΑ -
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ -
ΟΥΛΕΝΣAΚΕΡ/ ΚΙΖΑ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
STICLA ARIESUL TURDA -vs
ACS GLORIA BISTRITA -
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ -
ΣΑΙΝAΤ -vs
SAMUT SAKHON FC -
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -vs
SHKENDIJA -
ΣΠΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ -
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ -vs
ΟΥΛΕΝΣAΚΕΡ/ ΚΙΖΑ -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
RABOTNICKI SKOPJE -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ Β` -vs
RW ΕΣΣΕΝ -
ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ -vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ -
ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ -vs
ΒΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ Β -
ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ -
KALUSH -vs
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ -
ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
FK SOCHI -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -vs
ΧΟΡΝ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΓΙΕΡΒ -vs
ΝΟΤΟΝΤΕΝ -
ΚΟΠΕΡ -vs
ΤAΜΠΟΡ -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
STAL KRASNIK -
ΛΕΜΠΡΙΝΓΚ -vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
ΤΡΑΝΣ ΝAΡΒΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -
KARVINA B -vs
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -
ΛΑΦΝΙΤΖ -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
ΣAΝΤΝΕΣ -vs
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ -
ΜΠΡΙΝΕ -vs
ΣAΝΤΝΕΣ -
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ -vs
ΓΚAΜΛΙΤΖ -
STADLAU -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
SV PACHERN -vs
FEHRING -
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ -vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΓΚΕΛΕΡAΣΕΝ -
ΜΙAΛΜΠΙ -vs
ΚΑΛΜAΡ -
ASK ELEKTRA -vs
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
ΟΜΠΕΡΝΟΛΑΤ -
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -vs
ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ FC -
ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -
INTER MIAMI CF -vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠAΤΕΡΙ -
Ο Πορτογάλος απώλεσε, στο 64' του αποψινού ματς, μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ