Γκαλίτσιος και Αρναούτογλου στο Gazzetta Magazino για την ΑΕΚ: «Καμία πίστη στο σχέδιο»

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος και ο Βαγγέλης Αρναούτουγλου ανέλυσαν στο Gazzetta Magazino την ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τα λάθη της Ένωσης στην αναμέτρηση.

Στην χθεσινή (02/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino, οι Γιώργος Γκαλίτσιος και Βαγγέλης Αρναούτουγλου αναφέρθηκαν εκτενώς στην ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι της Κυριακής (01/11).

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ μίλησε για την στάση του σώματος των παικτών της Ένωσης, η οποία έδειχνε ότι δεν ήταν απολύτως έτοιμοι για τον αγώνα στο ΟΑΚΑ, αλλά και στην κούραση που είχαν εξαιτίας των συνεχόμενων παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από την άλλη ο ρεπόρτερ των κιτρινόμαυρων στάθηκε στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, το οποίο όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι ίδιοι οι παίκτες δεν πιστεούν σε αυτό».