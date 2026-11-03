Γκαλίτσιος και Αρναούτογλου στο Gazzetta Magazino για την ΑΕΚ: «Καμία πίστη στο σχέδιο»
Στην χθεσινή (02/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino, οι Γιώργος Γκαλίτσιος και Βαγγέλης Αρναούτουγλου αναφέρθηκαν εκτενώς στην ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι της Κυριακής (01/11).
Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ μίλησε για την στάση του σώματος των παικτών της Ένωσης, η οποία έδειχνε ότι δεν ήταν απολύτως έτοιμοι για τον αγώνα στο ΟΑΚΑ, αλλά και στην κούραση που είχαν εξαιτίας των συνεχόμενων παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Από την άλλη ο ρεπόρτερ των κιτρινόμαυρων στάθηκε στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, το οποίο όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι ίδιοι οι παίκτες δεν πιστεούν σε αυτό».
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