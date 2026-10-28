Παναθηναϊκός: Ο Πένια συνεχίζει να έχει το απόλυτο
Ινιάκι Πένια μέχρι... να σβήσει ο ήλιος. Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ξεκίνησε και στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη.
Ο Πένια έχει το απόλυτο, αφού έχει αγωνιστεί και στα 19 επίσημα ματς του τριφυλλιού. Έχει οκτώ παιχνίδια στο πρωτάθλημα, άλλα τόσα στο Conference League και αυτή με τους Θεσσαλονικείς είναι η τρίτη συμμετοχή στο Κύπελλο.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο παιχνίδι με τον Άρη έκανε δέκα αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Βόλο ELABET και ο μόνος που δεν άλλαξε είναι ο Πένια!
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