Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει χρησιμοποιήσει τον Ινιάκι Πένια σε όλα τα ματς.

Ινιάκι Πένια μέχρι... να σβήσει ο ήλιος. Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ξεκίνησε και στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη.

Ο Πένια έχει το απόλυτο, αφού έχει αγωνιστεί και στα 19 επίσημα ματς του τριφυλλιού. Έχει οκτώ παιχνίδια στο πρωτάθλημα, άλλα τόσα στο Conference League και αυτή με τους Θεσσαλονικείς είναι η τρίτη συμμετοχή στο Κύπελλο.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο παιχνίδι με τον Άρη έκανε δέκα αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Βόλο ELABET και ο μόνος που δεν άλλαξε είναι ο Πένια!