Το φανταστικό σουτ του Εμπουλά έφερε το 0-1 στο 41' στο ματς Κυπέλλου της Κηφισιάς με αντίπαλο τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Δείτε τη γκολάρα του Εμπουλά στο Αστέρας - Κηφισιά 0-1 (στο 41ο λεπτό)...