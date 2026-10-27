Κηφισιά: Το γκολ - ποίημα του Εμπουλά
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Το φανταστικό σουτ του Εμπουλά έφερε το 0-1 στο 41' στο ματς Κυπέλλου της Κηφισιάς με αντίπαλο τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Δείτε τη γκολάρα του Εμπουλά στο Αστέρας - Κηφισιά 0-1 (στο 41ο λεπτό)...
@Photo credits: ΣΠΟΡ FM TV
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