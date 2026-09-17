Ο Μιχάλης Βοριαζίδης βρήκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη θέση του στ' αποδυτήρια του Άρη και ο Φαμπιάνο επιβεβαίωσε και πάλι την ξεχωριστή προσωπικότητά του.

Αντικειμενικά, είναι ελάχιστες οι εικόνες που μπορεί να κρατήσει κάποιος από τον αγώνα του Κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης». Μια ομάδα δίχως αρχή, μέση και τέλος, δίχως… σταγόνα συνεργασιών (πολλώ δε μάλλον αυτοματισμών), σε μια πειραματική 11αδα η οποία όμως όφειλε να είχε καλύτερη γραμμή επικοινωνίας καθότι η (αρχική) επιθετική τετράδα έχει μετρήσει αρκετό αριθμό προπονήσεων. Επίσης, ο Ντέλε Μπασίρου δεν έχει πλέον τη δικαιολογία του πρωτάρη και του ποδοσφαιριστή ο οποίος παραμένει σε κατάσταση αναγνώρισης του περιβάλλοντος. Όφειλε να ήταν σε καλύτερη κατάσταση για να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των εικόνων που μένουν στο μυαλό από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πιο ιδιαίτερη ήταν αυτή του Μιχάλη Βοριαζίδη με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο. Η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση και το backstage αυτού του γεγονότος αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Φαμπιάνο Λέισμαν. Κανονικά, το περιβραχιόνιο θα έπρεπε να ήταν στο… χέρι του Βραζιλιάνου, αλλά αυτός επέλεξε να κάνει χαρούμενο έναν συμπαίκτη του.

«Το είδα στη θέση μου (στ’ αποδυτήρια). Ήταν ανατριχιαστικό», είπε ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Ο Φαμπιάνο δεν έκανε τίποτε περισσότερο από την παράδοση του περιβραχιονίου στον συμπαίκτη του. Δεν το έκανε λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας που πέρασε ο νεαρός μέσος αλλά γιατί θεωρεί ότι το αξίζει μέσα από τη μεγάλη και ανθρώπινη προσπάθεια επιστροφής του στη δράση. Γι’ αυτό εξάλλου, όλοι όσοι έχουν μιλήσει για τον Βραζιλιάνο, εξάρουν τον χαρακτήρα του.

«Είναι μεγάλη μου τιμή. Ο Φαμπιάνο, ένας εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος, μου έδωσε το περιβραχιόνιο. Η στήριξη που έχει δώσει η ομάδα προς το πρόσωπό μου, πέρυσι και φέτος, είναι συγκινητική», συμπλήρωσε ο Βοριαζίδης ο οποίος μάλιστα δεν είχε γνώση περί των σκέψεων του συμπαίκτη του.