Η διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, βρίσκει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην Allwyn Arena.

Στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στην έδρα της (17/9). Η Ένωση φιλοδοξεί να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της, ενώ από την άλλη ο Πανσερραϊκός θα επιχειρήσει να κάνει την υπέρβαση, αποσπώντας ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο φαβορί της αναμέτρησης.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 17:45 και θα προβληθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.