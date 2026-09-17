Κύπελλο Ελλάδας: Πού θα δείτε το ΑΕΚ-Πανσερραϊκός
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Η διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, βρίσκει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην Allwyn Arena.
Στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στην έδρα της (17/9). Η Ένωση φιλοδοξεί να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της, ενώ από την άλλη ο Πανσερραϊκός θα επιχειρήσει να κάνει την υπέρβαση, αποσπώντας ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο φαβορί της αναμέτρησης.
Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 17:45 και θα προβληθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.
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