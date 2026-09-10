Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές στην 11αδα για τον αγώνα (17:45) με τον Αστέρα Τρίπολης στη League Phase του Κυπέλλου και στα νέα πρόσωπα είναι ο Τιάμ Μάταρ.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός θα είναι δίπλα στον Μπόσκο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας καθώς ο νεαρός Χαρούπας θα καλύψει το αριστερό άκρο και ο Ζερεμί Πετρίς το αντίστοιχο δεξί. Ο Ρικάρντο Βέλιο διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια στο επιθετικό σχήμα που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για την ακρίβεια, Ράσιτς και Βοριαζίδης είναι το δίδυμο στον άξονα πίσω από τον Μανού Γκαρθία καθώς ο Κουαμέ θια αγωνιστεί στο αριστερό άκρο και ο Παλάσιος στο αντίστοιχο δεξί. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει στο παιχνίδι ο Ράφα Μιρ.