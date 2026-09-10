Άρης: Με Τιάμ και Μιρ η 11αδα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης
Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός θα είναι δίπλα στον Μπόσκο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας καθώς ο νεαρός Χαρούπας θα καλύψει το αριστερό άκρο και ο Ζερεμί Πετρίς το αντίστοιχο δεξί. Ο Ρικάρντο Βέλιο διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια στο επιθετικό σχήμα που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για την ακρίβεια, Ράσιτς και Βοριαζίδης είναι το δίδυμο στον άξονα πίσω από τον Μανού Γκαρθία καθώς ο Κουαμέ θια αγωνιστεί στο αριστερό άκρο και ο Παλάσιος στο αντίστοιχο δεξί. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει στο παιχνίδι ο Ράφα Μιρ.
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