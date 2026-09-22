Ολυμπιακός: Η τρέλα του Σάλιακα και η στήριξη του κόσμου στο διπλό της Λιβαδειάς

Ολυμπιακός: Η τρέλα του Σάλιακα και η στήριξη του κόσμου στο διπλό της Λιβαδειάς

Νότης Χάλαρης
Ολυμπιακός: Η τρέλα του Σάλιακα και η στήριξη του κόσμου στο διπλό της Λιβαδειάς

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Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού από το διπλό στην έδρα του Λεβαδειακού, τη στιγμή του γκολ του Σάλιακα αλλά και τη συνεχή βοήθεια από τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε από την έδρα του Λεβαδειακού όπου επικράτησε με 1-0 χάρη στο buzzer beater γκολ του Μανώλη Σάλιακα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ΠΑΕ έβγαλε στον... αέρα την παρακάμερα του αγώνα και τα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες, έχοντας σε πρώτο πλάνο την απίθανη στήριξη από τον κόσμο του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια του ματς αλλά και τη στιγμή του γκολ από τον Έλληνα μπακ.

Η τρέλα του στους πανηγυρισμούς, οι συμπαίκτες του που έπεσαν πάνω του αλλά και η κίνηση του Φρόιλερ να τον σπρώχνει προς τους οπαδούς για να τον αποθεώσουν.

 

@Photo credits: INTIME
     

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