Ο Ολυμπιακός είχε μία ωραία βραδιά στη Λάρισα βρίσκοντας γκολ από παίκτες που το ήθελαν πολύ και έχοντας βασικούς τους Κουτσογούλα - Φίλη. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Δεν ξεκίνησε με τους πιο καλούς οιωνούς το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ ο Ολυμπιακός στον θεσμό του Κυπέλλου αλλά σίγουρα το τελείωσε εμφατικά και με τεσσάρα, που θα μπορούσε να είχε πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις. Εάν πρέπει να βρούμε πιο μεγάλα κέρδη μέσα στον αγώνα αυτά εστιάζονται σε επίπεδο προσώπων.

Πρώτον ο Γκονζάλες. Ο Μεξικανός είχε γκολ και ασίστ. Γκολ ψυχολογίας που τα είχε ανάγκη με τον νεαρό στράικερ των Πειραιωτών να γίνεται πρώτο θέμα στο Μεξικό αλλά και viral στα social media.

Δεύτερον οι Γκουστάβο Σα και Ρόκα. Γκολ και ασίστ ο Πορτογάλος και γκολ και ο Ισπανός. Όλοι αυτοί οι παίκτες έβαλαν τα πρώτα τους τέρματα με την φανέλα των Πειραιωτών και βέβαια υπήρχε και η γκολάρα του Μπρούνο στο 0-3. Και οι περισσότερες φάσεις των γκολ βγήκαν από την επιμονή των παικτών του Ολυμπιακού. Το γεγονός ότι δεν άφησαν τις φάσεις και τις κυνήγησαν για τα καλά όπως πχ το 0-2 του Σα. Όπως και ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να κρατάει το γεγονός ότι έμπειρος Φρόιλερ μπαίνει για τα καλά σε κλίμα αγώνων και παιχνίδι με το παιχνίδι θα γίνεται και χρήσιμος και ουσιαστικός.

Το feeling για τους Φίλη και Κουτσογούλα ήταν καλό

Το νέο πλαίσιο στο Κύπελλο δίνει την ευκαιρία σε αρκετά νέα παιδιά των ελληνικών ομάδων να διεκδικήσουν τις πιθανότητές του, να δείξουν το τι μπορούν να προσφέρουν και να παλέψουν για έξτρα χρόνο στους συλλόγους τους.

Στην προκειμένη περίπτωση μόνο ευχάριστο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι έπαιξαν στο Κύπελλο οι Κουτσογούλας, Φίλης και Μπακούλας. Οι Κουτσογούλας και Μπακούλας είναι και 2 από τα παιδιά που κατέκτησαν τον ιστορικό τίτλο του Youth League το 2024.

Εκ των δύο ουκ ολίγα θετικά αγωνιστικά credits παίρνει ο Φίλης. Ένας ψηλός χαφ με καλό κορμί, τεχνίτης και με πολύ καλές κινήσεις. Απέναντι στην ΑΕΛ είχε και τουλάχιστον 2 στιγμές που θα μπορούσε να είχε σκοράρει και είχε εξαιρετικές ατομικές ενέργειες. Σοβαρή και ιδιαίτερα καλή εικόνα έδειξε και ο Κουτσογούλας, επιχειρώντας να μην κάνει λάθη στις μεταβιβάσεις του και να βοηθήσει και δημιουργικά. Φίλης και Κουτσογούλας είναι 2 διαμαντάκια των Πειραιωτών που έχουν την προοπτική να εξελιχθούν και άλλο μέσα στην ομάδα.

Υ.Γ. Συγκινητικότατο το post του Τσικίνιο για τον Ροντινέι. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι γράφει με ένα δάκρυ στο πρόσωπο και του ξεκαθάρισε ότι τον θεωρεί οικογένειά του και τον αγαπά.

Υ.Γ. 2 Είχε δίκιο ο Φορτούνης σε 2 πολύ σκληρά μαρκαρίσματα που δέχθηκε. Το ένα δε ήταν και ιδιαίτερα επικίνδυνο και δεν δόθηκε ούτε φάουλ ούτε και κίτρινη.