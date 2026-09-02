Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο με του Σα και Μπρούνο να κάνουν το 3-0 για τους Πειραιώτες κόντρα στην ΑΕΛ.

Την υπόθεση νίκη καθάρισε νωρίς ο Ολυμπιακός στο ματς με την ΑΕΛ για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου, καθώς έκανε το 3-0 μέσα σε 10 λεπτά.

Αρχικά στο 49' ο Γκουστάβο Σα σε φάση διαρκείας έκανε το 0-2 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Πέντε λεπτά αργότερα (54), ο Γκονζάλες με κεφαλιά βρήκε τον Μπρούνο και αυτός από κοντά έκανε το 0-3 για τους Πειραιώτες.