Πρεμιέρα με ερωτηματικά στο Κύπελλο

Γρίφος η ενδεκάδα για τον ΟΦΗ. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο αρχικό σχήμα

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά το φετινό του ταξίδι στο Κύπελλο Ελλάδας αντιμετωπίζοντας, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού, τον ΟΦΗ στην Τούμπα (20:15).

Μπορεί η σπουδαιότητα του αποψινού αγώνα να απέχει πολύ από εκείνη του τελικού του Βόλου, ωστόσο για τους «ασπρόμαυρους» δεν μπορεί παρά να είναι ζητούμενο η νίκη απέναντι στους Κρητικούς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το αυτονόητα επιθυμητό καλό ξεκίνημα στη διοργάνωση —σε αντίθεση με το «κάζο» της περασμένης σεζόν στη Λιβαδειά— αλλά και γιατί για τον, πληγωμένο από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ΠΑΟΚ κάθε νίκη είναι σημαντική για τη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει στη διάθεσή του, εκτός από τους μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σαρρή, ούτε τους Λουσέ και Χατζηδιάκο, ενώ θα πρέπει να έχει στο μυαλό του και το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς που ακολουθεί στο πρόγραμμα της ομάδας του, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Αντίθετα, υπολογίζει για πρώτη φορά τον Ούγκρεσιτς, ενώ μετά από απουσία μερικών αγώνων επιστρέφει και ο Καμαρά.

Ο Ιταλός, όπως άλλωστε συνηθίζει, δεν αποκάλυψε τα σχέδιά του για το σημερινό παιχνίδι. Ο κανονισμός για τη χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων το 2004 και μετά στην ενδεκάδα φέρνει σε πρώτο πλάνο λογικά τις επιλογές των Χατσίδη και Μύθου, ενώ υπάρχουν πάντα οι λύσεις των Μοναστηρλή για την εστία, Κοσίδη και Μπαταούλα για την άμυνα, καθώς και του Μπέρδου για τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Για το πιθανό σχήμα του Δικεφάλου μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν, ωστόσο το ενδεχόμενο να γίνει αρκετά εκτεταμένο ροτέισον μοιάζει πολύ πιθανό.

Κάτω από τα δοκάρια λογικά θα πάρει χρόνο ο Τσιφτσής, ενώ στην τετράδα της άμυνας τον πρώτο λόγο έχουν οι Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Στα χαφ, εφόσον ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιλέξει να δώσει ανάσες στον Ζαφείρη, το δίδυμο θα αποτελείται από τους Σανταμαρία και Τέιλορ.

Στα εξτρέμ, οι Τάισον και Χατσίδης μοιάζουν να έχουν σίγουρη φανέλα βασικού, όπως και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Απομένει η θέση πίσω από τον φορ, την οποία μπορούν να καλύψουν είτε ο Πέλκας είτε ο Ούγκρεσιτς — εκτός αν ο Λίσι προτιμήσει να έχει στο αρχικό σχήμα τον Ζίβκοβιτς και να χρησιμοποιήσει στον άξονα τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό.

Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στη σπουδαία νίκη που πήρε στο Περιστέρι, να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο (που μετά το πρόωρο αντίο στην Ευρώπη έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία) και να αρχίσει να χτίζει ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι με τους «πράσινους» το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα.



