Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης της ΑΕΛ Novibet με τον Ολυμπιακό για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα (02/09) την πορεία του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Πειραιώτες να ταξιδεύουν στη Λάρισα για να αναμετρηθούν με την AEΛ Novibet (Live από Gazzetta).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή για το παιχνίδι, εκεί όπου ξεχώριζε το όνομα του Πέντερσεν που βρίσκεται για πρώτη φορά μεταξύ των εκλεκτών του Ισπανού προπονητή.

Από εκεί και πέρα, αρκετοί βασικοί έμειναν εκτός όπως οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Έσε και Ελ Καμπί ενώ έχουν συμπεριληφθεί αρκετοί νεαροί παίκτες όπως ο Κουτσογούλας, ο Φίλης και ο Μπάκουλας. Τέλος, εκτός έμεινε και ο Ροντινέι που οδεύει προς Σάντος.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Ρέτσος, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Ζότα, Γκονζάλες και Κλέιτον.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.