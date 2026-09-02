Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολης για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκίνησε και επίσημα χθες (01/09) με τον Βόλο και την Καλαμάτα να έρχονται ισόπαλοι με 2-2 σε μία ματσάρα στο «Πανθεσσαλικό». Σήμερα το πρόγραμμα έχει πέντε αγώνες, με την ΑΕΚ να κάνει την άρχη, καθώς θα ταξιδέψει στην Καβάλα για να αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης (Live από Gazzetta).

Ο σύλλογος από τη Μακεδονία έκλεισε μία θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης, μετά από τη νίκη με 1-0 στα προκριματικά κόντρα στον Απόλλων Καλαμαριας και τώρα στην πρεμιέρα του θα φιλοξενήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Από την άλλη, για την Ένωση η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί και ευκαιρία για ολικό rotation καθώς αναμένονται αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς από τη στιγμή που ακολουθούν δύο σημαντικά ματς για το πρωτάθλημα και για την πρεμιέρα στο Champions League.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το ΣΚΑΙ.