Φαίνεται να πρόκυψε για τον Λεβαδειακό στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Αστέρα AKTOR για αντικανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε μία θέση στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς επικράτησε τους Αστέρα AKTOR με 2-0 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, όμως φαίνεται πως έχει βρεθεί μπροστά σε ένα πρόβλημα που ίσως ανατρέψει την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ενδεχόμενο, ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για τους γηπεδούχους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.).

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η εξέταση του φύλλου αγώνα φέρεται να δείχνει στοιχεία αντικανονικής συμμετοχής, κάτι που, εφόσον κριθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, θα μπορούσε να επιφέρει από ακύρωση του αποτελέσματος υπέρ του Λεβαδειακού μέχρι απώλεια του αγώνα, αφαίρεση βαθμών από την ειδική βαθμολογία της διοργάνωσης, αλλά και χρηματικό πρόστιμο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η υπόθεση εξετάζεται στη βάση συγκεκριμένων διατάξεων του Κ.Α.Π. περί προϋποθέσεων συμμετοχής ποδοσφαιριστών, με την τελική κρίση να συμβεί τις προσεχείς ημέρες.

Υπάρχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 48 ώρες, οπότε οποιαδήποτε απόφαση θα παρθεί μέσα στη μέρα.