Με τις 15 από τις 16 ομάδες να είναι ήδη γνωστές, η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου θα γίνει την Τρίτη 25/8.

Με το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας ανάμεσα σε Μαρκό και Ελλάς Σύρου να είναι αυτό που θα ολοκληρώσει την φάση του 2ου προκριματικού γύρου, η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πότε θα γίνει η κλήρωση της League Phase.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία επισήμανε πως οι 16 ομάδες, από τις οποίες οι 15 είναι από σήμερα γνωστές, θα μπουν στην κληρωτίδα την ερχόμενη Τρίτη 25/8. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Την Τρίτη 25 Αυγούστου και ώρα 19:00 στο Golf Prive στην Γλυφάδα θα διενεργηθεί η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στη League Phase θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από τον 2ο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες της Super League 1 που αγωνίζονται τη σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακολουθούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ο αγώνας του 2ου προκριματικού γύρου Ελλάς Σύρου-Μαρκό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 24 Αυγούστου:

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα Ελλάς Σύρου-Μαρκό.

Οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία ομάδων, τότε θα ληφθούν υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Οι ημερομηνίες της League Phas1η Αγωνιστική 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα)».