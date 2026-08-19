Η Καλαμάτα πήρε σημαντικό προβάδισμα στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό πετυχαίνοντας δύο γκολ στο ημίχρονο με τους Καλουτσικίδη και Βάργκας.

Ιδανικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για την Καλαμάτα το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της με τον Παναιτωλικό για τον 2ο προκριματικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η «Μαύρη Θύελλα» πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην League Phase πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Η αρχή έγινε στο 40' με τον Μορέιρα να κάνει το γύρισμα και τον Καλουτσικίδη από κοντά να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι νεοφώτιστοι στην φετινή Super League κατάφεραν να κάνουν δύο τα τέρματά τους. Συγκεκριμένα ο Λιατσικούρας έκανε την ασίστ στον Βάργκας και αυτός νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού κάνοντας το 2-0 για την Καλαμάτα.