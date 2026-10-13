Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους.

Η Καλαμάτα «κατατρόπωσε» τον ΠΑΟΚ στην έδρα του, επικρατώντας 3-1 στην 6η αγωνιστική της Super League. Η Μαύρη Θύελλα ήταν συγκινητική απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, καταφέρνοντας ακόμα και να αποσπάσει το χειροκρότημα των φιλάθλων που βρίσκονταν στην Τούμπα.

Στον απόηχο αυτής της σπουδαίας νίκης, η μεσσηνιακή ΠΑΕ θέλησε να ευχαριστήσει τους «ασπρόμαυρους» για την υποδοχή που επεφύλασσαν στους παίκτες και στο τεχνικό της επιτελείο, αλλά και να τους συγχαρεί για την υποδειγματική συμπεριφορά του κόσμου της στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την άψογη φιλοξενία που παρείχε στην αποστολή της ομάδας μας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας.

Παράλληλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και τον προπονητή μας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει τον σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου.

Η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του, επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό.

Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.