Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για Ηρακλή και Βόλο Elabet με τους κυανέρυθρους να πηγαίνουν μπροστά στο σκορ (1-2) στο ημίχρονο.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στις Σέρρες ο Ηρακλής έφτασε στην ισοφάριση, με τον Σόρια να βρίσκει ωραία τον Κούστα και τον τελευταίο με δυνατό σουτ να γράφει το 1-1.

Όμως ο Βόλος Elabet πήρε γρήγορα ξανά το προβάδισμα πηγαίνοντας μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Ο Λάμπρου έκανε τη σέντρα, η άμυνα του Ηρακλή δεν μπόρεσε να διώξει και ο Σαουμπί από κοντά δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-2.