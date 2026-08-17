Ηρακλής - Βόλος Elabet: Τα γκολ των Κούστα και Σαουμπί για το 1-2
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για Ηρακλή και Βόλο Elabet με τους κυανέρυθρους να πηγαίνουν μπροστά στο σκορ (1-2) στο ημίχρονο.
Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στις Σέρρες ο Ηρακλής έφτασε στην ισοφάριση, με τον Σόρια να βρίσκει ωραία τον Κούστα και τον τελευταίο με δυνατό σουτ να γράφει το 1-1.
Όμως ο Βόλος Elabet πήρε γρήγορα ξανά το προβάδισμα πηγαίνοντας μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Ο Λάμπρου έκανε τη σέντρα, η άμυνα του Ηρακλή δεν μπόρεσε να διώξει και ο Σαουμπί από κοντά δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-2.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.