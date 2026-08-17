Ηρακλής - Βόλος Elabet: Το γκολ του Κάτσικα για το 0-1
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Στο 22' ο Βόλος Elabet πήρε το προβάδισμα κόντρα στον Ηρακλή με σκόρερ τον Κάτσικα.
Ο Βόλος Elabet πήρε κεφάλι στο σκορ στο γήπεδο των Σερρών απέναντι στον Ηρακλή με σκόρερ τον Κάτσικα. Ο τελευταίος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του «Γηραιού» στην εκτέλεση του φάουλ και χωρίς να πηδήξει με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Μάλιστα δεν πανηγύρισε το γκολ καθώς πέρυσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή.
@Photo credits: eurokinissi
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