Στο 22' ο Βόλος Elabet πήρε το προβάδισμα κόντρα στον Ηρακλή με σκόρερ τον Κάτσικα.

Ο Βόλος Elabet πήρε κεφάλι στο σκορ στο γήπεδο των Σερρών απέναντι στον Ηρακλή με σκόρερ τον Κάτσικα. Ο τελευταίος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του «Γηραιού» στην εκτέλεση του φάουλ και χωρίς να πηδήξει με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Μάλιστα δεν πανηγύρισε το γκολ καθώς πέρυσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή.