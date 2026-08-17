Στο 49' ο Άρης πήρε το προβάδισμα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας με σκόρερ τον Φαντιγκά.

Τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Άρης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Γκαρέ συνεργάστηκε με τον Βοριαζίδη, το πλασέ που επιχείρησε απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος και στην επαναφορά ο Φαντιγκά με τη βοήθεια και του δοκαριού έγραψε το 0-1 για τον Αρη.