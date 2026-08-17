Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης: Το γκολ του Φαντιγκά για το 0-1
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο 49' ο Άρης πήρε το προβάδισμα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας με σκόρερ τον Φαντιγκά.
Τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Άρης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.
Ο Γκαρέ συνεργάστηκε με τον Βοριαζίδη, το πλασέ που επιχείρησε απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος και στην επαναφορά ο Φαντιγκά με τη βοήθεια και του δοκαριού έγραψε το 0-1 για τον Αρη.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.