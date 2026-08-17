Ο 20χρονος Γιαέλ Τρεπί της Κάλιαρι βρίσκεται στην εντατική και σε τεχνητό κώμα μετά τον παραλίγο πνιγμό του σε πισίνα στην Ιταλία.

Σε συναγερμό βρίσκεται η Κάλιαρι, μετά το ατύχημα του Γιαέλ Τρεπί, ο οποίος κόντεψε να πνιγεί σε πισίνα. Ο 20χρονος επιθετικός βρισκόταν στο Πόρτο Σέρβο για το Σαββατοκύριακο όταν δεν υπολόγισε καλά το βάθος της πισίνας και βρέθηκε σε σημείο που δεν πάτωνε, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Τρεπί διασώθηκε άμεσα και διακομίστηκε αεροπορικώς στο Σάσαρι, όπου νοσηλεύεται στην εντατική και σε τεχνητό κώμα. Μία απόφαση που πάρθηκε από τους γιατρούς λόγω του νερού που βρέθηκε στους πνεύμονες του παίκτη, με τους Σαρδηνούς να ενημερώνουν ότι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια του ποδοσφαιριστή.