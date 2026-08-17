Κάλιαρι: Σε τεχνητό κώμα 20χρονος παίκτης που πήγε να πνιγεί σε πισίνα
Σε συναγερμό βρίσκεται η Κάλιαρι, μετά το ατύχημα του Γιαέλ Τρεπί, ο οποίος κόντεψε να πνιγεί σε πισίνα. Ο 20χρονος επιθετικός βρισκόταν στο Πόρτο Σέρβο για το Σαββατοκύριακο όταν δεν υπολόγισε καλά το βάθος της πισίνας και βρέθηκε σε σημείο που δεν πάτωνε, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο Τρεπί διασώθηκε άμεσα και διακομίστηκε αεροπορικώς στο Σάσαρι, όπου νοσηλεύεται στην εντατική και σε τεχνητό κώμα. Μία απόφαση που πάρθηκε από τους γιατρούς λόγω του νερού που βρέθηκε στους πνεύμονες του παίκτη, με τους Σαρδηνούς να ενημερώνουν ότι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια του ποδοσφαιριστή.
L'attaccante del Cagliari Yael Trepy è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nel pomeriggio del 16 agosto in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda.— La Stampa (@LaStampa) August 17, 2026
Il giocatore, secondo una prima ricostruzione… pic.twitter.com/r7BeUlAPHt
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