Η Ε.Ε.Π συνεδριάζει την Πέμπτη με βλέμμα στη νέα σεζόν όπου θα συζητηθεί η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι αλλά και για το θέμα του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η Ε.Ε.Π της ΕΠΟ συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης (25/06) έχοντας αρκετά θέματα προς συζήτηση, με αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα να είναι η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι στη Stoiximan Superleague.

Συγκεκριμένα, το σκεπτικό των ανθρώπων της ομοσπονδίας είναι να επανέλθουν οι Έλληνες ρέφερι στα μεγάλα ραντεβού της σεζόν έχοντας όμως ξένους VAR στο κοντρόλ, μία σκέψη που πέσει στο τραπέζι και θα συζητηθεί.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος, ο οποίος μετά το Πανθεσσαλικό όπου διοργανώθηκε πέρσι, θα επιστρέψει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ με πιθανή ημερομηνία 22 Μαϊου 2027.