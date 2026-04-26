Μητέρα Νους: «Μεγάλη περηφάνια, τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο από 5 χρονών και τώρα αγωνίζεται στην Ευρώπη»
Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει μετά από 39 χρόνια τη δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Τιάγκο Νους να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές.
Μάλιστα στο γκολ που σημείωσε, σκαρφάλωσε στα κάγκελα, εκεί όπου είχε ανέβει η μητέρα του και πανηγύρισε μαζί της αγκαλιάζοντας την.
Μετά τον τελικό τόσο ο Νους όσο και η μητέρα του έκαναν δηλώσεις στην Cosmote TV.
«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Να πανηγυρίζω το κύπελλο δίπλα στη μαμά και στην οικογένειά μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι», ανέφερε ο Αργεντινός εξτρέμ.
Όσο για τη μαμά του, δεν μπορούσε να κρύψει την περηφάνια της: «Είναι μεγάλη η περηφάνια για όλη την οικογένεια. Από 5 χρονών που τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα παίζει στην Ευρώπη, θα κατακτάει το Κύπελλο και θα μπορεί να παίζει στην Ευρώπη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.