Μητέρα Νους: «Μεγάλη περηφάνια, τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο από 5 χρονών και τώρα αγωνίζεται στην Ευρώπη»

Πανευτυχής ο Τιάγκο Νους και η μητέρα του, που είχε ανέβει στα κάγκελα στον πανηγυρισμό του, μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει μετά από 39 χρόνια τη δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Τιάγκο Νους να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές.

Μάλιστα στο γκολ που σημείωσε, σκαρφάλωσε στα κάγκελα, εκεί όπου είχε ανέβει η μητέρα του και πανηγύρισε μαζί της αγκαλιάζοντας την.

Μετά τον τελικό τόσο ο Νους όσο και η μητέρα του έκαναν δηλώσεις στην Cosmote TV.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Να πανηγυρίζω το κύπελλο δίπλα στη μαμά και στην οικογένειά μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι», ανέφερε ο Αργεντινός εξτρέμ.

Όσο για τη μαμά του, δεν μπορούσε να κρύψει την περηφάνια της: «Είναι μεγάλη η περηφάνια για όλη την οικογένεια. Από 5 χρονών που τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα παίζει στην Ευρώπη, θα κατακτάει το Κύπελλο και θα μπορεί να παίζει στην Ευρώπη».