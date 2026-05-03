Ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας... τροποποίησε αναλόγως το έμβλημα του, το οποίο «κοσμούν» δυο αστέρια.

Η «οικογένεια» του ΟΦΗ βιώνει από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στην ιστορία του κλαμπ. Οι Κρητικοί με τον θρίαμβο τους επί του ΠΑΟΚ στο Βόλο κατέκτησαν το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην «αιώνια» πορεία τους και έφεραν τρόπαιο στο Ηράκλειο μετά από 39 χρόνια.

Αυτή η ιστορική στιγμή έφερε και μια αλλαγή... design στο έμβλημα του κλαμπ. Πάνω από το καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια σήμα του Ομίλου τοποθετήθηκαν δυο... αστέρια, στα οποία μέσα είναι οι εμβληματικοί αριθμοί «87» και «26», δηλαδή οι ημερομηνίες που ο ΟΦΗ σήκωσε τα δυο Κύπελλα.