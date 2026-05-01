Ο Χρήστος Κόντης με ανάρτηση του στα Social Media θέλησε να ευχαριστήσει το επιτελείο του στον ΟΦΗ για την προσφορά τους στον ιστορικό θρίαμβο του Βόλου.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στο Πανθεσσαλικό, καθώς με τη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ έφερε το Κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο μετά από 39 χρόνια. Φυσικά τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας αξίζει στον Χρήστο Κόντη, ο οποίος ήταν ο... αναμορφωτής αυτής της ομάδας και την οδήγησε στον θρίαμβο, όμως σε αυτήν την πορεία δεν ήταν μόνος του.

Ο Έλληνας τεχνικός όταν ανέλαβε τους Κρητικούς τον Οκτώβριο έφερε μαζί του και το επιτελείο που έχει «χτίσει» αυτά τα χρόνια. Τον άμεσο συνεργάτη του, Αλέξανδρο Τζιόλη, τον προπονητή φυσικής κατάστασης, Ευθύμη Κυπριανού, και τον προπονητή τερματοφυλάκων, Διονύση Χιώτη.

Με ανάρτηση του στα Social Media ο Χρήστος Κόντης ευχαρίστησε το «team» του και... αφανείς ήρωες της ομάδας, για τη μεγάλη προσφορά τους και στάθηκε στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ τους.

Η ανάρτηση του Χρήστου Κόντη

«Χρόνια συνεργασίας. Διαφωνίες, αμφισβήτηση, διαφορετικές απόψεις — πάντα με ένα στόχο: να βρούμε την καλύτερη λύση.

Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά πάντα κινούμαστε ως ένα.

Οι ίδιοι άνθρωποι, κάθε φορά. Σε κάθε ομάδα. Γιατί εμπιστοσύνη σαν αυτή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Ευχαριστώ για όλα όσα φέρνετε — τη δουλειά, την ειλικρίνεια, τα πρότυπα και τον τρόπο που στέκεστε δίπλα ο ένας στον άλλον σε όλα αυτά.

Τα καταφέραμε ΜΑΖΙ».