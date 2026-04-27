Εκατοντάδες ήταν τα καπνογόνα που άναψαν φίλοι του ΟΦΗ στην παρέλαση της ομάδος για την κατάκτηση του Κυπέλλου, σε σημείο να μην φαίνεται το πούλμαν από τον καπνό.

Όλο το Ηράκλειο «καίγεται» για την σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Το καμάρι της Κρήτης πήρε το τρόπαιο για δεύτερη φορά μετά το 1987 και όλοι οι κάτοικοι της πόλης βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες αυτή την τεράστια επιτυχία.

Μάλιστα ήταν τόσα τα καπνογόνα που άναψαν στην διάρκεια της παρέλασης του πούλμαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που σε κάποια στιγμή από τους καπνούς δεν φαινόταν καν!