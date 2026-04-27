ΟΦΗ: «Χάθηκε» το πούλμαν των θριαμβευτών από τα καπνογόνα (vid)
Όλο το Ηράκλειο «καίγεται» για την σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Το καμάρι της Κρήτης πήρε το τρόπαιο για δεύτερη φορά μετά το 1987 και όλοι οι κάτοικοι της πόλης βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες αυτή την τεράστια επιτυχία.
Μάλιστα ήταν τόσα τα καπνογόνα που άναψαν στην διάρκεια της παρέλασης του πούλμαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που σε κάποια στιγμή από τους καπνούς δεν φαινόταν καν!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.