Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος έκλεψε την παράσταση φορώντας μάσκα Captain America στην παρέλαση των θριαμβευτών του τελικού στο Πανθεσσαλικό.

Όλο το Ηράκλειο είναι στο πόδι στην μεγαλειώδη παρέλαση των παικτών του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου για δεύτερη φορά μετά το 1987. Οι Κρητικοί πάνω στο πούλμαν έχουν γνωρίσει την αποθέωση με μία ολόκληρη πόλη να είναι στους δρόμους και να χαίρεται την τεράστια αυτή επιτυχία.

Την παράσταση έκλεψε ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων», Βασίλης Λαμπρόπουλος ο οποίος ήταν πάνω στο πούλμαν φορώντας μάσκα του γνωστού ήρωα κόμικ της Marvel, του Captain America. Ως μεγάλος κάπτεν άλλωστε δεν θα μπορούσε να φορέσει κάτι άλλο με τους συμπαίκτες του αλλά και τον κόσμο φυσικά να τον αποθεώνουν.