Τελικά κι αυτό μόνο ο Ολυμπιακός το έχει κάνει!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό, με αφορμή τον τελικό του Κυπέλλου μεταξύ του ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ!

Ο τελικός του Κυπέλλου χθες στο Βόλο μας επιβεβαίωσε πολύ απλά κάτι που το ξεχνάμε: στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Όλοι έβλεπαν τον ΠΑΟΚ νικητή επί του ΟΦΗ. Λόγω ανωτερότητας, λόγω ονόματος, λόγω του εορτασμού των 100 χρόνων του, βάλτε κι ό,τι άλλο θέλετε. Μόνο που στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα δεδομένο. Άμα παλέψεις, άμα είσαι καλός, άμα έχεις συγκέντρωση παραπάνω, όλα μπορεί να γίνουν. Κι όλα έγιναν!

Αυτό για να καταλάβουμε και πόσο σημαντικό ήταν το τρεμπλ που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός! Με τη νίκη του 2-0 επί του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, αλλά και με τη νίκη του με 3-0 στην παράταση πάλι επί του ΟΦΗ στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο. Δεν ήταν μικρό πράγμα, κι ας ήταν αντίπαλη μία ομάδα της περιφέρειας. Ποτέ δεν είναι μικρό πράγμα να κερδίζεις σε τελικούς, ανεξαρτήτως αντιπάλου…

Κι ο ΠΑΟΚ χθες άνοιξε πολύ γρήγορα το σκορ και πήρε το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Όπως ακριβώς είχε κάνει κι ο Ολυμπιακός πέρυσι στον δικό του τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Με στατική φάση μάλιστα ήρθαν και τα δύο γκολ! Η διαφορά είναι ότι ο μεν Ολυμπιακός απειλήθηκε ελάχιστα από τον ΟΦΗ, ο δε ΠΑΟΚ απειλήθηκε επανειλημμένως, εξ ου και τα διαφορετικά τελικά αποτελέσματα, το 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού και το 2-3 εις βάρος του ΠΑΟΚ.

Εν τέλει, επιβεβαιώθηκε χθες και κάτι ακόμη: ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που δεν χάνει τελικό Κυπέλλου όταν παίζει με ομάδες της περιφέρειας του ελληνικού ποδοσφαίρου και γενικά με μικρομεσαίες ομάδες! Το πήρε και το 2025 με τον ΟΦΗ (2-0) και το 2015 με την Ξάνθη (3-1) και το 2013 με τον Αστέρα (3-1) και το 2012 με τον Ατρόμητο (2-1) και το 1990 με τον ΟΦΗ (4-2). Διευκρινίζοντας ότι δεν βάζω σε αυτές τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ το έχασε τώρα από τον ΟΦΗ (2-3), όπως το είχε χάσει και το 1985 από τη Λάρισα.

Ο Παναθηναϊκός το είχε χάσει το 2007 από τη Λάρισα και το 1998 από τον Πανιώνιο.

Η ΑΕΚ το είχε χάσει το 1979 από τον Πανιώνιο.

Τελικά και αυτό, μόνο ο Ολυμπιακός το έχει κάνει.

Επειδή δε έχουν βρει κάποιοι την καραμέλα με το πέναλτι του Μανιάτη στον τελικό με τον Αστέρα, αν κάτσουμε και μαζέψουμε τι έχει γίνει διαιτητικά υπέρ των μεγάλων ομάδων σε τελικούς Κυπέλλου (για παράδειγμα το οφσάϊντ πρώτο γκολ της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο), δεν θα τελειώσουμε ποτέ.

Άσχετο: Το χέρι του Χατσίδη ας πούμε ότι δεν το είδε ο Ευαγγέλου και χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR Παπαπέτρου για να δοθεί το καθαρό πέναλτι στην όντως άτυχη στιγμή του νεαρού παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Αθηναίος επόπτης Φωτόπουλος δεν το είδε, μπροστά στα μάτια του; Παρεμπιπτόντως, ούτε εκείνο το τρομακτικό φάουλ πάνω στον Νους στο α΄ ημίχρονο δεν είδε ο Ευαγγέλου. Τέλος πάντων, ας το να πάει.

Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και πάνω από ένα μήνα έχει φέρει τα χειρότερα του αποτελέσματα τη φετινή σεζόν. Ήττα 1-2 στο Βόλο κατά την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των πλέϊ οφ, βαριά ήττα 0-3 από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια τη δεύτερη αγωνιστική των πλέϊ οφ, ήττα 2-3 κι από τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο Ολυμπιακός είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα. Κι ίσως είναι καλό για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ που βρίσκει έτσι τον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να καταγράψω πώς είχε βρει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ πριν, και τότε, το μεταξύ τους παιχνίδι στην Τούμπα στον α΄ γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Με την ομάδα του Λουτσέσκου τότε να προέρχονταν από τη συντριβή της 1-4 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο, το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, το 0-0 με τη Μακάμπι τελ Αβίβ στην Τούμπα, το 3-3 με τον Αστέρα τον οποίο κέρδιζε 3-1 στην Τρίπολη και την ήττα του 1-3 από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Πήγε λοιπόν ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, προηγήθηκε και τελικά ο ΠΑΟΚ του γύρισε το παιχνίδι κερδίζοντας 2-1 και πήρε ηθικό και ψυχολογία για μήνες από εκείνη τη νίκη του. Διότι, τίποτα δεν είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο.

