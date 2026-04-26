Ο Νίκος Αθανασίου βγάζει το καπέλο στον Χρήστο Κόντη όχι μόνο για το Κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησε με τον ΟΦΗ αλλά για το προπονητικό του... my way στον μεγάλο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον αγγίζει την παράνοια, οι βασικοί κανόνες του αθλήματος βιάζονται κατά το δοκούν για να εξυπηρετηθούν διάφορα αφηγήματα κατά καιρούς. Πολλές φορές το να προσπαθείς να εξηγήσεις τα αυτονόητα, μοιάζει με προσπάθεια να σπάσεις έναν τοίχο με το ίδιο σου το κεφάλι. Πόσες φορές το τελευταίο διάστημα, άκουσες και διάβασες δεξιά και αριστερά για το ρόστερ του Παναθηναϊκού που ''δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο'';

Πόσες φορές άκουσες και διάβασες δεξιά και αριστερά για τον Παναθηναϊκό που ''το ρόστερ του είναι για πέταμα'' και πόσες ακόμη για δήθεν θαυματοποιούς που χρειάζονται για να δώσουν μια συμβατή αγωνιστική ταυτότητα στο σύνολο, να πάρουν το απόλυτο από τους παίκτες που υπάρχουν και να δημιουργήσουν μια προσδοκία, μια ελπίδα ποδοσφαιρική για το μέλλον, έξι μήνες μετά. Η αλήθεια μπορεί να αργεί, τα παραδείγματα του παρελθόντος μπορεί να μην πείθουν, αλλά αργά ή γρήγορα το ίδιο το ποδόσφαιρο έρχεται να δώσει τις απαντήσεις.

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τον Χρήστο Κόντη στις 29 Οκτωβρίου. Η εικόνα των Κρητικών σε χορτάρι και βαθμολογικό πίνακα ήταν η ίδια. Κατάμαυρη. Mία ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, που βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Έξι μήνες μετά, οι Κρητικοί κυρίως χάρη στη δουλειά του Έλληνα προπονητή, βρίσκονται στην έκτη θέση, διεκδικούν την πέμπτη και πάνω από όλα, κατάφεραν να πετύχουν την μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου από το 1987 και μετά. Την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος που ισοδυναμεί με πρόκριση στα play off του Europa League, άρα μίνιμουμ παρουσία στη League phase του Conference League. Ιστορία.

Ο Έλληνας προπονητής πήρε μία ομάδα από το χείλος του υποβιβασμού, της έδωσε ελκυστική αγωνιστική ταυτότητα, την έκανε όμορφη στο μάτι και ουσιαστική στο χορτάρι, την οδήγησε στο να περάσει την ΑΕΚ και τον τότε σούπερ φορμαρισμένο Λεβαδειακό και στον τελικό του Πανθεσσαλικού το πήρε με μία απίθανη ποδοσφαιρική μαγκιά απέναντι στον ΠΑΟΚ του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο ΟΦΗ που έχει μπάτζετ αγωνιστικού τμήματος ''καθαρά'' στα 2.2 εκατομμύρια ευρώ, υπέταξε τον ΠΑΟΚ των 25+ εκατομμυρίων ευρώ σε μία βραδιά που δεν... έκλεψε το παιχνίδι, που δεν ταμπουρώθηκε στο μισό γήπεδο για να χτυπήσει στις κόντρα επιθέσεις. Όσο τα πόδια κρατούσαν, εκεί γύρω στο 75', αν έβγαζες τις φανέλες των δύο συνόλων, δεν θα καταλάβαινες από την στάση τους στον αγωνιστικό χώρο ποια ομάδα είναι η ''μεγαλύτερη'' και ακριβότερη. Η ποιοτικότερη.

Τούτο αποτελεί και το μεγαλύτερο επίτευγμα του Κόντη. Με τον Χριστογεώργο στο τέρμα. Τους Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Πούγγουρα στο κέντρο της άμυνας. Τον Αθανασίου αριστερό μπακ-χαφ και τον Σενγκέλια δεξιό. Τον Καραχάλιο και τον Ανδρούτσο κεντρικούς χαφ. Τον Νους και τον Φούντα πίσω από τον Σαλσέδο. Τα ρόστερ και οι ενδεκάδες παίζουν αυτό που ο προπονητής τους εκπαιδεύει να παίξουν, αυτό που ο προπονητής τους μεταδίδει να παίξουν, αυτό που ο προπονητής έχει ως μοντέλο παιχνιδιού. ''Παίξαμε το ποδόσφαιρό του και το πήραμε'' φώναζε ο Αθανασίου μετά το φινάλε του τελικού.

Ο ΟΦΗ του Κόντη δεν είναι άξιος συγχαρητηριών μόνο επειδή το πήρε, μόνο επειδή το σήκωσε και έκανε ένα ολόκληρο νησί να μην κοιμηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Έφτασε στη πηγή και ήπιε νερό, χωρίς να αλλάξει τίποτα από την αγωνιστική του ταυτότητα στο μεγαλύτερο διάστημα του τελικού. Ακόμη κι όταν υπέφερε, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο.

Είδαμε μία ομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ, να παίρνει ρίσκα στο build up, να προσπαθεί με την μπάλα κάτω και με κοντινές πάσες να σπάσει το high press και να περάσει ανάμεσα στις γραμμές, είδαμε μια ομάδα να πρεσάρει ψηλά και μία ομάδα να υποφέρει στο πρώτο τέταρτο. Να δέχεται τρεις φάσεις κι ένα γκολ, εξαιτίας των ανακτήσεων που έβγαζε ψηλά ο αντίπαλος και έβρισκε την αντίπαλη άμυνα ανοργάνωτη. Το γκολ του Μιχαηλίδη δεν άλλαξε το σχέδιο. Ο ΟΦΗ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και δικαιώθηκε από το γκολ του Φούντα έπειτα από σεμινάριο οργανωμένης επίθεσης. Σε ακόμη μία τέτοια, ο Έλληνας εξτρέμ σημάδεψε το δοκάρι. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και πάλι με τις βασικές αρχές, η μπάλα... κρύφτηκε σε ένα επιθετικό transition και ο Νους έκανε την απόλυτη ανατροπή.

Η κόπωση, πνευματική και σωματική, το βάθος στον πάγκο που θα ήταν παράλογο να υπάρχει σε τέτοιο βαθμό ώστε να βγαίνουν Φούντας και Νους και να μπαίνουν ισάξιοι και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης γύρισαν τον ΟΦΗ αρκετά μέτρα πίσω μετά το 75', το καθαρό μυαλό και η ποιότητα στο κράτημα της μπάλας δεν υπήρχαν. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε αλλά οι Κρητικοί είχαν την πνευματική προετοιμασία και ετοιμότητα ώστε να αντιδράσουν, να ισορροπήσουν να μην απειληθούν στον έξτρα χρόνο. Το ποδόσφαιρο ήταν λες και ήθελε να δικαιώσει αυτή την γενναιότητα. Το χέρι του Χατσίδη, τοποθέτησε την μπάλα στην άσπρη βούλα, ο Ισέκα το έβαλε και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Μία ιστορία που αποδεικνύει στην πράξη το πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει ένας προπονητής σε μία ομάδα, αρκεί να είναι συμβατός, μεταδοτικός, να έχει ξεκάθαρο game model και να εμπνέει τους ποδοσφαιριστές του ανεξάρτητα από το όνομά του, τον πρότερο ποδοσφαιρικό του βίο, την λάμψη του παρελθόντος και περιτυλίγματα που στην Ελλάδα μας κάνει να ενθουσιαζόμαστε, όπως κάποτε οι ιθαγενείς με τις χάντρες και τα καθρεφτάκια.

Φυσικά, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ, είναι και μια τεράστια δικαίωση ενός υγιούς ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος, το οποίο δημιούργησε ο Μπούσης, ο Πουρσανίδης και στην αρχή του πρότζεκτ και οι Σαμαράδες. Ο κρητικός σύλλογος με μικρά και αποφασιστικά βήματα, με ποδοσφαιρική λογική και σεβασμό προς το άθλημα και το κλαμπ, έφτασαν σε αυτή την επιτυχία με τον τρόπο που το ποδόσφαιρο ανταμείβει τις περισσότερες φορές. Με επιμονή, σχέδιο, στρατητική και πάνω από όλα χωρίς να ξεφύγει ούτε στιγμή από τις βασικές του αρχές για το ποιος θέλει να είναι και πως θέλει να φτάσει στην επιτυχία.

Τους αξίζει ένα τεράστιο ''μπράβο'' από το υγιές κομμάτι της ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας...