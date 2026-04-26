Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και πανηγύρισε μαζί με τον αδερφό του, Κωνσταντίνο, αλλά και τον Ανδρούτσο τον τίτλο του ΟΦΗ.

Στον έβδομο ουρανό βρίσκονται άπαντες στον ΟΦΗ από το βράδυ του Σαββάτου (25/4), αφού η Κρητική ομάδα έγραψε ιστορία, επικρατώντας στην παράταση 3-2 του ΠΑΟΚ και κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος για 2η φορά στην ιστορία της.

Το σύνολο του Χρήστου Κόντη με μια συγκλονιστική εμφάνιση έκανε όλη την Ελλάδα να... παραμιλάει, ενώ το Ηράκλειο «κάηκε» με την επιτυχία της ομάδας και χιλιάδες Ομιλίτες πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής, όταν και η αποστολή έφτασε στην Κρήτη.

Εξίσου χαρούμενος ήταν όμως και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο άσος της Μπράιτον μάλιστα έδωσε το «παρών» στο Πανθεσσαλικό και είδε από κοντά τον αδερφό του να κατακτά το τρόπαιο. Έτσι, μετά το φινάλε πανηγύρισε με τον Κωνσταντίνο (σσ ο αδερφός του) αλλά και τον καλό του φίλο, Θανάση Ανδρούτσο.

Μάλιστα, μοιράστηκε τη στιγμή στο Instagram, γράφοντας «Υπερήφανος και χαρούμενος για τον αδερφό μου».