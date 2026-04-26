Μπούσης: «Ήμασταν διψασμένοι, περήφανος για τους παίκτες, την οικογένειά μου και την Κρήτη»

Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης στάθηκε στη δίψα που είχε η ομάδα του για την κατάκτηση του Κυπέλλου και εξέφρασε την περηφάνια του.

Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του, με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση να είναι πανευτυχής.

Ο Μπούσης μετά τους πανηγυρισμούς στην απονομή πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας μοιράζοντας και εκεί συγχαρητήρια σε όλους με τον ιδιοκτήτη της κρητικής ομάδας να τονίζει στην Cosmote TV:

«Είμαι περήφανος για όλους τους παίκτες, για την οικογένειά μου, για όλη την Κρήτη. Ήμασταν διψασμένοι, μας έλειπε. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ μπορεί να πάρει το Κύπελλο. Πέρυσι παίξαμε με τον Ολυμπιακό, ήταν καλή εμπειρία και ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά σήμερα ήταν η δική μας μέρα» ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν φοβήθηκα. Το μόνο που ήθελα όταν έβαλε το γκολ ο ΠΑΟΚ ήταν να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε για να πάρει ο κόσμος στα πάνω του και να πιστέψουν οι παίκτες. Είχα πει στους παίκτες να μείνουν πεισμένοι και το κατακτήσαμε φέτος. Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που βρίσκεται στην Ελλάδα πρόσθεσε: «Είναι ένας τζέντελμαν, παγκόσμιας κλάσης και αποδεικνύει ότι με ταπεινότητα μπορεί να γίνει πρωταθλητής και MVP»

Όσο για το αν ο ίδιος ο Μπούσης είναι MVP, σχολίασε: «MVP είναι η ομάδα μου και αφιερώνω το τρόπαιο στο πατέρα μου».