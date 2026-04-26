Λανουά: «Ακόμα κι αν σταματήσω, είμαι περήφανος για ό,τι κάναμε αυτά τα δύο χρόνια»

Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά μίλησε και για το μέλλον του στην ΚΕΔ μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το «παρών» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό έδωσε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, ο Λανουά μίλησε στην Cosmote TV και ρωτήθηκε και για το μέλλον του.

Ο Λανουά τόνισε πως ΕΠΟ και Λίγκα θα αποφασίσουν για το αν συνεχίσει και υπογράμμισε πως ακόμα κι αν σταματήσει, ο ίδιος είναι περήφανος για τη δουλειά που έχει γίνει από την ομάδα του την τελευταία διετία.

«Είμαι περήφανος για αυτόν τον τελικό. Ήταν μεγάλο ματς ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Είμαστε περήφανοι για την εμφάνιση των διαιτητών. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το έλεγξαν πλήρως. Είναι θαυμάσια νέα για την ομοσπονδία που υποστηρίζει την ιδέα να ορίζονται Έλληνες διαιτητές», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος αρχιδιαιτητής.

Για την παρουσία των Ελλήνων διαιτητών και το αν μπορούν να σφυρίξουν και ντέρμπι, είπε: «Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία, τον πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή που αποφάσισαν να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα και να δώσουν την ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές. Όλοι οι διαιτητές που ενεπλάκησαν στο Κύπελλο τα πήγαν περίφημα».

Τέλος, για το μέλλον του στην ΚΕΔ και αν θα συνεχίσει, υποστήριξε: «Δεν είναι απόφασή μου. Είναι απόφαση της Ομοσπονδίας και της Σούπερ Λίγκας. Αυτοί θα αποφασίσουν. Ακόμα και αν σταματήσω, με την ομάδα μου είμαι περήφανος για όλους και για ό,τι κάναμε αυτά τα δύο χρόνια».