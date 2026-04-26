Σε πελάγη ευτυχίας Μιχάλης Μπούσης και Χρήστος Κόντς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.

Το Ηράκλειο γιορτάζει! Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια κατέκτησε ξανά το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση στο Πανθεσσαλικό και φέρνει το τρόπαιο στην Κρήτη.

Μετά την απονομή, με τους παίκτες του ΟΦΗ εκστασιασμένους από την επιτυχία, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης μαζί με τον προπονητή Χρήστο Κόντη πανευτυχείς κράτησαν το τρόπαιο στα χέρια πανηγυρίζοντας μαζί με όλους.