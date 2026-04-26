ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Οι πανευτυχείς Μπούσης και Κόντης με το τρόπαιο στα χέρια
Σε πελάγη ευτυχίας Μιχάλης Μπούσης και Χρήστος Κόντς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.
Το Ηράκλειο γιορτάζει! Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια κατέκτησε ξανά το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση στο Πανθεσσαλικό και φέρνει το τρόπαιο στην Κρήτη.
Μετά την απονομή, με τους παίκτες του ΟΦΗ εκστασιασμένους από την επιτυχία, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης μαζί με τον προπονητή Χρήστο Κόντη πανευτυχείς κράτησαν το τρόπαιο στα χέρια πανηγυρίζοντας μαζί με όλους.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.