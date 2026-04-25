ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Συγκινημένος ο Πουρσανίδης δεν σταματούσε να κλαίει για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vid)
Ο Ηλίας Πουρσανίδης ήταν κεντρικό πρόσωπο του τελικού, καθώς μόλις τελείωσε και ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο ο Γενικός Διευθυντής των Κρητικών ξέσπασε σε κλάματα.
Ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ έχει τελειώσει με τους Κρητικούς να κατακτούν το τρόπαιο επικρατώντας με 3-2. Όλοι οι Ηρακλειώτες έχουν γίνει ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους τον θρίαμβο αυτό. Κεντρικό πρόσωπο ο Γενικός Διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης δεν αντέχει και ξεσπάει σε κλάματα χαράς.
